Видеомонтаж,рекламные видео,анимация

ДЕЛАЮ КАЧЕСТВЕННЫЕ РОЛИКИ ПО БЮДЖЕТНЫМ ЦЕНАМ!

Меня зовут Максим.

Я создаю продающие анимационные рекламные ролики более 10 лет! Вы хотите получить профессиональные видеоролики, а так же смонтировать видео? Тогда вы обратились по адресу!

Мои навыки:

-Adobe After Effect (2d анимация, 2d персонажка, инфографика, видеопрезентация, слайдшоу,видеореклама и многое другое)

-Adobe Premier (видеомонтаж, работа с хромакеем)

-Adobe photoshop. Adobe Ilustrator ( базовый навык)

Всегда на связи с клиентом!

Ход работы над проектом всегда зеркальный. предоставляю скриншоты или демо ролика в ходе всей работы!

Если нужна озвучка , то смогу предоставить на выбор дикторов, которые смогут качественно озвучить ваш ролик!

Ценю качественные, долгосрочные деловые отношения!

МОИ КОНТАКТЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ:

TELEGRAMM/VIBER/WHATSAPP

+79012872675