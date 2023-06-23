ДЕЛАЮ КАЧЕСТВЕННЫЕ РОЛИКИ ПО БЮДЖЕТНЫМ ЦЕНАМ!
Меня зовут Максим.
Я создаю продающие анимационные рекламные ролики более 10 лет! Вы хотите получить профессиональные видеоролики, а так же смонтировать видео? Тогда вы обратились по адресу!
Мои навыки:
-Adobe After Effect (2d анимация, 2d персонажка, инфографика, видеопрезентация, слайдшоу,видеореклама и многое другое)
-Adobe Premier (видеомонтаж, работа с хромакеем)
-Adobe photoshop. Adobe Ilustrator ( базовый навык)
Всегда на связи с клиентом!
Ход работы над проектом всегда зеркальный. предоставляю скриншоты или демо ролика в ходе всей работы!
Если нужна озвучка , то смогу предоставить на выбор дикторов, которые смогут качественно озвучить ваш ролик!
Ценю качественные, долгосрочные деловые отношения!
МОИ КОНТАКТЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ:
TELEGRAMM/VIBER/WHATSAPP
+79012872675
Портфолио
- Видеопрезентация+инфографика: Ivkrovlya83 просмотра
- Видеопрезентация+видеореклама: Skins88 просмотров
- Видеопрезентация+2dперсонажка: Первая Помощь107 просмотров
- Видеопрезентация+инфографика: CtPark96 просмотров
- Анимационная видеореклама приложения: TronBomb74 просмотра
- Видеореклама сториз: MoneyFor 275 просмотров
- Видеореклама сториз: MoneyFor74 просмотра
- Видеореклама сториз: Паб СВД86 просмотров
- Анимационная видеореклама: TronBomb66 просмотров
- Анимационная видеореклама: MoneyFor74 просмотра