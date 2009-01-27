1. MS Excel: работа с большими массивами данных‚ вычисления‚ аналитика.
2. MS Word: быстрый набор слепым методом‚ коррекция и редактирование текстов.
3. Написание статей на различную тематику‚ наполнение веб-контента. Грамотность гарантирую.
4. Сбор различной информации в интернете‚ хорошие навыки интернет-серфинга (в т.ч. могу провести анализ Ваших конкурентов).
5. Поддержка сайтов и форумов (базовые знания html и php).
6. Сканирование и обработка изображений (владею на базовом уровне графическими пакетами Photoshop‚ Corel‚ Page Maker).
7. Составление презентаций в Power Point.
8. Владею английским языком на уровне intermediate‚ свободно украинским.
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