Arona

Анна Матвеева Arona

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

1. MS Excel: работа с большими массивами данных‚ вычисления‚ аналитика.

2. MS Word: быстрый набор слепым методом‚ коррекция и редактирование текстов.

3. Написание статей на различную тематику‚ наполнение веб-контента. Грамотность гарантирую.

4. Сбор различной информации в интернете‚ хорошие навыки интернет-серфинга (в т.ч. могу провести анализ Ваших конкурентов).

5. Поддержка сайтов и форумов (базовые знания html и php).

6. Сканирование и обработка изображений (владею на базовом уровне графическими пакетами Photoshop‚ Corel‚ Page Maker).

7. Составление презентаций в Power Point.

8. Владею английским языком на уровне intermediate‚ свободно украинским.

PHPНаписание статейHTMLPhotoshop