ArsenLupen

Опыт работы в данной индустрии (написание текстов любого формата) - 5 лет.

Написание статей абсолютно на любую тему на двух языках: аглийский и русский - знание языков на высоком уровне. Также, делаю перевод текстов на чешский, русский, английский язык.

Пишу грамотно, качественно, быстро.

Все статьи проверяются на уникальность в Адвего, или любой другой антиплагиатной системе (по требованию заказчика).

Личные качества:

Грамотность, ответственность, пунктуальность, вредных привычек не имею.

Сот. тел. 8 912 23 19 365

ICQ 414-078-102