ArsenLupen

Александр Анкудинов ArsenLupenArsenLupen
30 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Опыт работы в данной индустрии (написание текстов любого формата) - 5 лет.
Написание статей абсолютно на любую тему на двух языках: аглийский и русский - знание языков на высоком уровне. Также, делаю перевод текстов на чешский, русский, английский язык.
Пишу грамотно, качественно, быстро.
Все статьи проверяются на уникальность в Адвего, или любой другой антиплагиатной системе (по требованию заказчика).
Личные качества:
Грамотность, ответственность, пунктуальность, вредных привычек не имею.
Сот. тел. 8 912 23 19 365
ICQ 414-078-102
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