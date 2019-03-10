[b]Дизайн[/b] Нужен макеты ИМ: 1) Мобильной версии 2) Версии для планшетов 3) Десктопной версии и шире Нужны дизайны 10 страниц: 1) Главная страница 2) Страница категорий 3) Страница карточки товара 4) Страница Корзины 5) Страница форм 6) Страница избранных товаров / сравнений 7) Страницы статей и новостей ...
- $900Интернет-магазины7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны макеты ИМ: 1) Мобильной версии 2) Версии для планшетов 3) Десктопной версии и шире Нужны дизайны 13 страниц: 1) Главная страница 2) Страница категорий 3) Страница карточки товара 4) Страница Корзины 5) Страница форм 6) Страница избранных товаров / стравнений 7) Страница статей 8) Страница новостей 9) ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработка интернет-магазина. Что нужно сделать: - Сделать адаптивную вёртстку по уже готовым макетам PSD (будет три вида макета, десктоп, планшет и мобильная версия). - Адаптировать вёрстку под 1С-Битрикс Редакция "Бизнес" - Программирование интернет магазина с учётом макета, написание и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно реализовать проект на 1С Битрикс Редакция "Бизнес". По возможности создание уникального дизайна интернет магазина (Если нет возможности, то есть свой дизайнер, предоставит все макеты) Вёрстка всех типов страниц интернет магазина, адаптивная вёрстка Интеграция вёрстки на 1С-Битрикс Онлайн оплата ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт5 лет назад