Разработка интернет-магазина. Что нужно сделать: - Сделать адаптивную вёртстку по уже готовым макетам PSD (будет три вида макета, десктоп, планшет и мобильная версия). - Адаптировать вёрстку под 1С-Битрикс Редакция "Бизнес" - Программирование интернет магазина с учётом макета, написание и ...