Arsenii125

Добрый день, меня зовут Арсений Викторович и я занимаюсь smm-продвижением 1.5 года за это время я смог вывести 10 ютуб каналов на монетизацию, 12 инст

Добрый день, меня зовут Арсений Викторович и я занимаюсь smm-продвижением 1.5 года за это время я смог вывести 10 ютуб каналов на монетизацию, 12 инстаграмм аккаунтов набрали более 10000 подписчиков, группы в вк также в среднем после моей работы оставались 5000-10000 подписчиками. Если вам интересно жду вашего ответа