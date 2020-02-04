Делай, что должно, и будь, что будет!
Приветствую всех!
Предлагаю свои услуги в транскрибации. Наберу и отредактирую текст (исправлю ошибки разного рода, от орфографических до стилистических). При наличии терминологии всегда проверяю правильность написания терминов.
У меня высшее педагогическое образование, педстаж - 34 года (от детского сада до педучилища).
Последние 7 лет работаю в городском краеведческом музее и все эти годы регулярно пишу статьи в местную прессу на различные темы, в том числе о людях, о событиях.
Всю жизнь дружу с книгами, читаю как художественную литературу, так и документальную, мемуарную, познавательную.
Если Вы доверите мне свой заказ, можете быть уверены в добросовестном и грамотном исполнении.
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Портфолио
- Судебное заседание (фрагмент)55 просмотров
- Стиль и гардероб (фрагмент интервью)70 просмотров