Делай, что должно, и будь, что будет!

Приветствую всех!

Предлагаю свои услуги в транскрибации. Наберу и отредактирую текст (исправлю ошибки разного рода, от орфографических до стилистических). При наличии терминологии всегда проверяю правильность написания терминов.

У меня высшее педагогическое образование, педстаж - 34 года (от детского сада до педучилища).

Последние 7 лет работаю в городском краеведческом музее и все эти годы регулярно пишу статьи в местную прессу на различные темы, в том числе о людях, о событиях.

Всю жизнь дружу с книгами, читаю как художественную литературу, так и документальную, мемуарную, познавательную.

Если Вы доверите мне свой заказ, можете быть уверены в добросовестном и грамотном исполнении.