Arseniy_Orlov

Арсений Орлов Arseniy_OrlovArseniy_Orlov
Качественные веб-приложения от ответственного исполнителя 👍Я начинающий веб-разработчик.
Разработка софта - вот, чем я горю 🔥
Моя цель - прокачиваться как программист, саморазвиваться и совершенствоваться!
Почему стоит выбрать именно меня?Создание веб-приложений для меня не просто способ заработка - это моя страсть.
Я выполняю задачи качественно, ибо это необходимо для получения правильного опыта. Из этого следует, что я подхожу к делу со всей ответственностью и выкладываюсь на совесть.
Честно, открыто общаюсь и работаю.
Готов удовлетворить все требования заказчика.
Технические моментыЗанимаюсь созданием fullstack проектов на react + django.
Хочу расти как frontend разработчик, поэтому первичен для меня именно react. На django создаю кастомный api, чтобы приложение было полноценным.
Подробный стек: React, Redux (toolkit), TypeScript, Django, Django Rest Framework, SCSS.
Я на GitHub: ArseniyDuck
Исходный код моих работ смотрите по ссылкам:
- Приложение для просушивания музыки: (в разработке)
Стек: описан выше, без изменений.
Фишки проекта: аутентификации пользователей, адаптивная верстка, аудио плеер, выбор лучшего цвета из фотографии.
- Приложение для мониторинга домашних работ по английскому языку + онлайн учебник: repositoryСтек: описан выше, без изменений.Фишки проекта: сложная структура базы данных, адаптивная верстка.
- Большое приложение todo: repositoryСтек: описан выше, но без TS и SASS.Фишки проекта: аутентификация пользователей, большое количество CRUD операция.
- Маленькое приложение todo: repositoryСтек: React, TSФишки проекта: небольшой учебный проект без redux. Изучал TS.