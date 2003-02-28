Arseniy_Orlov

"Радость не в том, что твоя работа пользуется успехом, радость – когда работаешь." (Джек Лондон. Мартин Иден)

Качественные веб-приложения от ответственного исполнителя 👍

Я начинающий веб-разработчик.

Разработка софта - вот, чем я горю 🔥

Моя цель - прокачиваться как программист, саморазвиваться и совершенствоваться!

Почему стоит выбрать именно меня?

Создание веб-приложений для меня не просто способ заработка - это моя страсть.

Я выполняю задачи качественно, ибо это необходимо для получения правильного опыта. Из этого следует, что я подхожу к делу со всей ответственностью и выкладываюсь на совесть.

Честно, открыто общаюсь и работаю.

Готов удовлетворить все требования заказчика.

Технические моменты

Занимаюсь созданием fullstack проектов на react + django.

Хочу расти как frontend разработчик, поэтому первичен для меня именно react. На django создаю кастомный api, чтобы приложение было полноценным.

Подробный стек: React, Redux (toolkit), TypeScript, Django, Django Rest Framework, SCSS.

Я на GitHub: ArseniyDuck

Исходный код моих работ смотрите по ссылкам: