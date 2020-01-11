Веб-дизайнер, который ярко смотрит на этот мир.

Я- веб-дизайнер(UX/UI проектировщик), копирайтер и иллюстратор. Буду рад помочь Вам, с удовольствием выполняя заказ. Имеется свой вкус в дизайне. Прежде чем приступать к работе предоставляю скетч или можем созвониться и всё обсудить. Хорошо разбираюсь с программами Photoshop, Figma. Главными качествами человека считаю: ответственность, честность, коммуникабельность, оптимизм (для распространения хорошего настроения), доброту (в общении это тоже очень хорошо), любовь к себе и к своему делу. Выполняю заказы красиво, качественно, продумывая все детали, за короткие сроки.