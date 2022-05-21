Меня зовут Арслан. Я не стану распространяться о своей личной жизни и тд., лучше поведаю вам о своем отношении к Тексту (так как я предлагаю услуги по копирайтингу, рерайтингу и транскрибации): для меня Текст (быть может, это покажется вам несколько претенциозным и напыщенным) есть нечто живое и обладающее живительной силой, как музыка… Я, относительно, много читаю (не так много как хотелось бы) различной литературы: художественной (поэзия, проза, пьесы), научной (преимущественно философской) научно-популярной (здесь уж как пойдет), — это, я думаю, является неплохим подспорьем для создания текста — живого текста — не лишенного изящества формы и глубины содержания…