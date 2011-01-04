Art-Ramzes

ВЫ хотите красивый яркий оригинальный логотип тогда вы попали туда куда вам надо .
Срок разработки логотипа 2-7 рабочих дней Логотипы от 50 $.
Стоимость часа работы 10$.
Я занимаюсь не только разработкой логотипов но и созданием дизайна сайтов а так же обработкой фотографий .
Стоимость обработки одной фотографии от 20 рублей (в зависимости от сложности обработки и срока исполнения ).
Стоимость разработки дизайна сайта от 400 $ срок примерно 5-10 дней с момента предоставления грамотного задания .
С Ув. Роман
Вебманей
USD-Z248756710524
Грн-U350190097064
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Так же Privat24
Номер щёта -6762462052261044
с Ув.Ramzes