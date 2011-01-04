Art-Ramzes

ВЫ хотите красивый яркий оригинальный логотип тогда вы попали туда куда вам надо .

Срок разработки логотипа 2-7 рабочих дней Логотипы от 50 $.

Стоимость часа работы 10$.

Я занимаюсь не только разработкой логотипов но и созданием дизайна сайтов а так же обработкой фотографий .

Стоимость обработки одной фотографии от 20 рублей (в зависимости от сложности обработки и срока исполнения ).

Стоимость разработки дизайна сайта от 400 $ срок примерно 5-10 дней с момента предоставления грамотного задания .

С Ув. Роман

Вебманей

USD-Z248756710524

Грн-U350190097064

Rub-R316160738276

Так же Privat24

Номер щёта -6762462052261044

с Ув.Ramzes