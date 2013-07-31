Рад предложить вам следующие услуги:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ САЙТ ПОД КЛЮЧ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Создание сайтов (визитки, представительские, каталоги, магазины, порталы...);
- Установка, настройка компонентов и модулей CMS (Drupal, Joomla и WordPress).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Разработка структурной модели сайта;
- Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов;
- Создание редизайна существующих сайтов.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ПРОЧЕЕ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- тестирование сайтов, скриптов;
- наполнение сайтов (интернет-магазинов).
=================== УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ==========================
Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- предоплату.
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- осуществляются бесплатные корректировки.