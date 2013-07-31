Создание и обслуживание web-сайтов. PHP, JavaScript, MySQL

Рад предложить вам следующие услуги:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ САЙТ ПОД КЛЮЧ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Создание сайтов (визитки, представительские, каталоги, магазины, порталы...);

- Установка, настройка компонентов и модулей CMS (Drupal, Joomla и WordPress).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Разработка структурной модели сайта;

- Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов;

- Создание редизайна существующих сайтов.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ПРОЧЕЕ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- тестирование сайтов, скриптов;

- наполнение сайтов (интернет-магазинов).

=================== УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ==========================

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату.

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- осуществляются бесплатные корректировки.