Art1977

Артак Тамаз Art1977

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

conroe
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Перенос DLE с одного локального сервера на другой
CentOSDLE
Все отлично, рекомендую!
Все сделал коректно и в срок спасибо
Ответный отзыв
masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Логотип и стиль для компании
Хороший заказчик
Визитку сделали нормально остальное оставили на потом
Ответный отзыв