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Нужна помощ для анализа ниши интернет магазина с доставкой в АрменииПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Работаетм над самописным учетом абонентов на винлоус системе база MySQL в роли NAS сервера Mikrotik Нужно настроить ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Нужно настроить Сервер для вещания в сеть IPTV со спутника , Установка программы Astra + Oscam настроить для вешания в мультикасте и ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощ спецыалиста по SNMP есть программа управления и файлы расширения -- .mib программа управления цыфровым оборудованием DVB-C нужно обяснить ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Нужно перенести на новую железку всего сервера со всеми настройками и рабочими скриптами есть копия всегоСистемное администрирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
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Нужно Грамотно настроить плеер на сайте , Сайт сделан на DLE . ПОдойдет Uppod или какой вы знаете лучший Нужно настроить плеер в двух вариантах сперва должен быть Html5 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
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Перенос( купленного ) DLE с одного локального сервера на другой Centos 6 насторйка самого сервера SQL.webmin -(или лучший ) Phpmyadmin, фтп, Фаервол.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
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