Образование: высшее педагогическое (Волгоградский государственный педагогический университет), ф-т: математический
Опыт работы:
Место работы: «Мебель-Престиж-ВолгоградЪ»
Должность: дизайнер компьютерной графики
Основные обязанности: моделирование, текстурирование, постановка освещения, визуализация интерьеров.
Время работы: октябрь 2006 - июль 2008
Не документированное сотрудничество: журнал "Первый Мебельный", дизайнер-верстальшик, срок работы 6 месяцев.
Разовые сотрудничества: Интернет агентство "Интер-Волга", веб-дизайнер.
Рекламное агентство "New-Style", аниматор.
Освоенные программы:
- высокий уровень знания программы Maya (персонажная анимация, риггинг, программирование)
- основы Maya (моделинг, текстурирование, освещение, рендер (GI и FG), динамика)
- уверенное знание программы 3D Max.
- основы программы Adobe Photoshop
- основы программы Adobe After Effects
- основы программы Adobe Premiere
- уверенный пользователь ПК
- знание основ веб-дизайна (Dreamweawer, HTML). www.1-mebel.com
Трехмерной графикой занимаюсь около 6 лет.