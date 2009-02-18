ArtBerry

Артем ArtBerry

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Образование: высшее педагогическое (Волгоградский государственный педагогический университет), ф-т: математический

Опыт работы:

Место работы: «Мебель-Престиж-ВолгоградЪ»

Должность: дизайнер компьютерной графики

Основные обязанности: моделирование, текстурирование, постановка освещения, визуализация интерьеров.

Время работы: октябрь 2006 - июль 2008

Не документированное сотрудничество: журнал "Первый Мебельный", дизайнер-верстальшик, срок работы 6 месяцев.

Разовые сотрудничества: Интернет агентство "Интер-Волга", веб-дизайнер.

Рекламное агентство "New-Style", аниматор.

Освоенные программы:

- высокий уровень знания программы Maya (персонажная анимация, риггинг, программирование)

- основы Maya (моделинг, текстурирование, освещение, рендер (GI и FG), динамика)

- уверенное знание программы 3D Max.

- основы программы Adobe Photoshop

- основы программы Adobe After Effects

- основы программы Adobe Premiere

- уверенный пользователь ПК

- знание основ веб-дизайна (Dreamweawer, HTML). www.1-mebel.com

Трехмерной графикой занимаюсь около 6 лет.