ArtBogdanov

Дизайн лендингов, корпоративных сайтов, интернет-магазинов | Tilda

Привет, меня зовут Артем, занимаюсь созданием лендингов, комерческих сайтов и интернет-магазинов. Работаю с тильдой, поэтому запустить Ваш проект под ключ (да,да ,нешаблонные блоки), труда не составит для меня!

Дизайн интересует меня давно, поэтому день начинается с просмотра различных библиотек и разных готовых решений для Вашего будущего проекта)

Для тех , кто не до конца понимает, что именно ему нужно , я подскажу и расскажу, что зачем и для чего будет лучше!

Хорошего настроения тебе)