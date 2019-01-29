О себе

Добрый день дорогие друзя, коллеги и потенциальные заказчики. Звать меня Дима , предлагаю услуги в сфере видеомонтажа написание текстов и стихов на русском и английском языках под заказ, так же могу делать переводы с английского на русский. Монтирую видео около 10 лет точно не скажу так как освоил все сам и официально ничего не заканчивал, просто режиссура у меня в крови. Работаю на Adobe Premiere Pro усердно, никогда не отстаю от заранее оговоренного дедлайна, учитываю пожелания заказчика и без проблем могу переделать роботу если клиента что-то не устраивает, но не более 2х раз за заказ, с условием полной оплаты. Ищу блогеров артистов творческих людей и всех кого может заинтересовать мои услуги. Обращайтесь, я покажу свои работы. Всех заранее благодарю.