Середа Андрей Владимирович [table]
Личные
данные:
Дата рождения: 05.04.1983 Семейное положение: холост Дети: пока нет
Контактная информация:
Адрес: г. Одесса, ул. Парковая, 56
Телефон: +38 (066) 27 30 617
E-mail: [email protected]
Цель:
Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой карьерного роста в игровой индустрии или по иллюстрации (возможна удаленная работа)
Образование:
1998-2002 – Одесское Художественно-Театральное Училище им. Грекова /Художник-оформитель/ 2008-2010 – Кировоградский Институт Регионального Управления и Экономики /Дизайнер широкого профиля/
Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика):
2007-2014 – ЧП разработка и производство корпусной мебели С 2010 – Занимаюсь Фотосъемкой, мероприятий, свадеб и т. д. 2013 -2014 – 2D художник и VAO - аниматор, в компании «Blam games»
Дополнительные навыки и интересы:
Фотография Полиграфия и дизайн, рекламный дизайн Английский язык – средний уровень; Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: 3DsMax; Corel Draw; Photoshop и Illustrator + Wacom (графический планшет); Lightroom; Microsoft Word и др. Имею водительские права категорий А и В.
Личные качества:
Ответственность, порядочность, легко обучаюсь, имею организаторские способности, занимаюсь спортом, без вредных
привычек
[/table]10.10.2014г.