Надежность, Творческий подход и Качество сделанной работы...

Середа Андрей Владимирович [table]

Личные

данные:

Дата рождения: 05.04.1983 Семейное положение: холост Дети: пока нет

Контактная информация:

Адрес: г. Одесса, ул. Парковая, 56

Телефон: +38 (066) 27 30 617

E-mail: [email protected]

Цель:

Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой карьерного роста в игровой индустрии или по иллюстрации (возможна удаленная работа)

Образование:

1998-2002 – Одесское Художественно-Театральное Училище им. Грекова /Художник-оформитель/ 2008-2010 – Кировоградский Институт Регионального Управления и Экономики /Дизайнер широкого профиля/

Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика):

2007-2014 – ЧП разработка и производство корпусной мебели С 2010 – Занимаюсь Фотосъемкой, мероприятий, свадеб и т. д. 2013 -2014 – 2D художник и VAO - аниматор, в компании «Blam games»

Дополнительные навыки и интересы:

Фотография Полиграфия и дизайн, рекламный дизайн Английский язык – средний уровень; Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: 3DsMax; Corel Draw; Photoshop и Illustrator + Wacom (графический планшет); Lightroom; Microsoft Word и др. Имею водительские права категорий А и В.

Личные качества:

Ответственность, порядочность, легко обучаюсь, имею организаторские способности, занимаюсь спортом, без вредных

привычек

[/table]10.10.2014г.