ArtFotograf

Творческая, профессиональная обработка фотографий, шаржи, карикатуры. Оформление визиток, логотипов. Минимальные сроки, приятные цены.
Предлагаю качественную дизайнерскую работу.
ЧТО Я УМЕЮ:
- ОБРАБОТКА ФОТО (кадрирование, выравнивание горизонта, подавление цветового шума, коррекция экспозиции, цветокоррекция)
- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТО ("под старину", "под пленочные фотографии",создание коллажей, "новогодняя обработка", "праздничная обработка" и так далее)
- РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ФОТО (заломы, трещины, раскрашивание фото)
- РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ
- ЗАМЕНА ФОНА (обтравка - вырезании объекта с фона на отдельный слой, в том числе сложные объекты(шерсть волосы и т. п.).
- ФОТОМОНТАЖ
- УДАЛЕНИЕ КОПИРАЙТА, водних знаков
- визитки
- приглашения
- календари
- упаковка, этикетка
- плакаты, афиши
- баннеры
- открытки
Разработка индивидуального дизайн страниц фотокниг
(свадебные, детские, школьные, семейные и т.д )
Мы найдем с Вами общее решение!