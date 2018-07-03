ArtFotograf

Андрей Майдабура ArtFotograf

 
60 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Творческая, профессиональная обработка фотографий, шаржи, карикатуры. Оформление визиток, логотипов. Минимальные сроки, приятные цены.

Предлагаю качественную дизайнерскую работу.

ЧТО Я УМЕЮ:

  • ОБРАБОТКА ФОТО (кадрирование, выравнивание горизонта, подавление цветового шума, коррекция экспозиции, цветокоррекция)
  • ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТО ("под старину", "под пленочные фотографии",создание коллажей, "новогодняя обработка", "праздничная обработка" и так далее)
  • РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ФОТО  (заломы, трещины, раскрашивание фото)
  • РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ
  • ЗАМЕНА ФОНА (обтравка - вырезании объекта с фона на отдельный слой, в том числе сложные объекты(шерсть волосы и т. п.).
  • ФОТОМОНТАЖ
  • УДАЛЕНИЕ КОПИРАЙТА, водних знаков
УСЛУГИ ДИЗАЙНА:

  • визитки
  • приглашения
  • календари
  • упаковка, этикетка
  • плакаты, афиши
  • баннеры
  • открытки
А ТАКЖЕ:

Разработка индивидуального дизайн страниц фотокниг 

(свадебные, детские, школьные, семейные и т.д )

Мы найдем с Вами общее решение! 