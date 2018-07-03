ArtFotograf

Творческая, профессиональная обработка фотографий, шаржи, карикатуры. Оформление визиток, логотипов. Минимальные сроки, приятные цены.

Предлагаю качественную дизайнерскую работу.

ЧТО Я УМЕЮ:

ОБРАБОТКА ФОТО (кадрирование, выравнивание горизонта, подавление цветового шума, коррекция экспозиции, цветокоррекция)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТО ("под старину", "под пленочные фотографии",создание коллажей, "новогодняя обработка", "праздничная обработка" и так далее)

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ФОТО (заломы, трещины, раскрашивание фото)

РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ

ЗАМЕНА ФОНА (обтравка - вырезании объекта с фона на отдельный слой, в том числе сложные объекты(шерсть волосы и т. п.).

ФОТОМОНТАЖ

УДАЛЕНИЕ КОПИРАЙТА, водних знаков

УСЛУГИ ДИЗАЙНА:

визитки

приглашения

календари

упаковка, этикетка

плакаты, афиши

баннеры

открытки

А ТАКЖЕ:

Разработка индивидуального дизайн страниц фотокниг

(свадебные, детские, школьные, семейные и т.д )

Мы найдем с Вами общее решение!