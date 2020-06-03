Художник-график, дизайн, полиграфия

Российское гражданство, Санкт-Петербург

Художник-график

Белорусская театрально-художественная академия, Минск 1993г. – промграфика

Московский полиграфический колледж (2 курса), Москва 2002 г. – технолог полиграфпроизводства.

Опыт работы на компьютере - с 1994 г. Владею полным граф. пакетом, рисую руками, посещаю специализированные выставки по рекламе, дизайну и полиграфии.

Программное обеспечение: MacOSX Leopard и ее полное обслуживание, Win 7, Wista

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, QuarkXPress, Adobe PageMaker, InDesign и с интересом осваиваю новые программы.

Prepress: Знание основ офсетной печати, опыт взаимодействия с типографиями и репроцентрами, цветоделение и цветокоррекция

Руководство проектами дизайн-студии, работа с внешними подрядчиками (дизайн-студии, продакшн, рекламные агентства). Разработка фирменного стиля, логотипов и знаков, графический и шрифтовой дизайн, работа с проектами класса «premium», «lux», календари, плакаты и др., участие в постановочной съемке, концептуальный дизайн роликов (визуализация, участие в разработке сценариев), иллюстративные каталоги, годовые отчеты, полноцветная реклама в изданиях, размещение рекламы в СМИ и сравнительный анализ графической привлекательности рекламы, работа с типографиями и клиентами. Дизайн DVD-дисков, сувенирная продукция, подготовка презентаций и оформление мультимедийных проектов.

С 1994 года работала художником-дизайнером в Редакционно-издательском центре «Комсомольской правды». Далее работа в престижных дизайн-студиях («Медиа Механикс», РА «Sasha», Студия «Репортёр», РА «Рекламный мир», Студия «Стольный град» при издательстве «Красная Звезда», Издательство «Компьютер пресс»). Два года удачной работы в совместном предприятии со своей типографией «Рекламное агентство «СТ ПРИНТ» (Россия-Финляндия). 2004 г. - участник Первого московского фестиваля дизайна De''Art.(номинант премии «Малые полиграфические формы»). Затем работа в РА «VIVA» арт-директором и студии «Сатура Медиа», где в команде был разработан проект по размещению рекламных объявлений и спонсорских обозначений на упаковке хлеба и хлебобулочных изделий. Так же был разработан дизайн рекламной кампании в поддержку национальной сборной России на VII Всемирных Играх 2005 в Дуйсбурге (Германия), презентация и рекламно-информационная продукция Пятого международного фестиваля аутентичного музыкально-театрального искусства во дворцах и усадьбах Москвы "Московское действо-2005".

По семейным обстоятельствам переехала в Санкт-Петербург.

Моё портфолио не предоставляет полной картины моих возможностей, т.к я предпочитаю работать с бумажной полиграфией (различные типы бумаг, лакировки, вырубки..). Остальное - по просьбе предоставлю. Работ много и разноплановые :)