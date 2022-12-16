Здравствуйте! Предоставляю услуги по созданию:
- ЛОГОТИПОВ
- ВИЗИТОК
Цены:
ЛОГО - 800р;
ВИЗИТКА(2 стороны) - 850р.(без учета логотипа);
ВИЗИТКА(1 сторона) - 500р. (без учета логотипа);
Если нужны исходники+250р.
Имеется хороший опыт в работе с многими программами, поэтому найду подход к каждому заказу. Также можете посмотреть примеры выполненных работ разных сложностей.
Имею достаточно свободного времени в распоряжении, поэтому выполняю все работы в срок. Подхожу к выполнению заказов максимально качественно и ответственно.
Все корректировки во время работы обсуждаются с вами!
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАКАЗА?
Название(английское или русское);
Цветовые предпочтения;
Размеры(если есть представления);
Также для более детального выполнения можете описать свое представление работы.
Для связи пишите в сообщения. Отвечаю сразу!
Буду рад сотрудничеству.
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