Разработка логотипа

Здравствуйте! Предоставляю услуги по созданию:

- ЛОГОТИПОВ

- ВИЗИТОК

Цены:

ЛОГО - 800р;

ВИЗИТКА(2 стороны) - 850р.(без учета логотипа);

ВИЗИТКА(1 сторона) - 500р. (без учета логотипа);

Если нужны исходники+250р.

Имеется хороший опыт в работе с многими программами, поэтому найду подход к каждому заказу. Также можете посмотреть примеры выполненных работ разных сложностей.

Имею достаточно свободного времени в распоряжении, поэтому выполняю все работы в срок. Подхожу к выполнению заказов максимально качественно и ответственно.

Все корректировки во время работы обсуждаются с вами!

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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАКАЗА?

Название(английское или русское);

Цветовые предпочтения;

Размеры(если есть представления);

Также для более детального выполнения можете описать свое представление работы.

Для связи пишите в сообщения. Отвечаю сразу!

Буду рад сотрудничеству.