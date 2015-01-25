Интернет-маркетинг (продвижение бренда компании в соц сетях)

Что делаю:

* Продвигаю группы клиента в социальных сетях (SMM, маркетинг, анализ аудитории и ее потребностей);

* Общение с подписчиками группы и создание положительного образа компании;

* Привлечение подписчиков для вступления в группу (Не спам! Делаю, за счет вирусного маркетинга);

* Поиск тематических форумов и привлечение подписчиков оттуда;

* Создание и размещение рекламы компании в тематических группах с целевой аудиторией;

* Пишу уникальные, продающие тексты для наполнения группы, по тематике клиента;

Чего НЕ делаю:

* Накрутка подписчиков за счет "мертвых душ" (любые способы - сайты, сервисы и т.п.);

* Не приглашаю людей в группу за счет спама (можно бан получить);