Интернет-маркетинг (продвижение бренда компании в соц сетях)
Что делаю:
* Продвигаю группы клиента в социальных сетях (SMM, маркетинг, анализ аудитории и ее потребностей);
* Общение с подписчиками группы и создание положительного образа компании;
* Привлечение подписчиков для вступления в группу (Не спам! Делаю, за счет вирусного маркетинга);
* Поиск тематических форумов и привлечение подписчиков оттуда;
* Создание и размещение рекламы компании в тематических группах с целевой аудиторией;
* Пишу уникальные, продающие тексты для наполнения группы, по тематике клиента;
Чего НЕ делаю:
* Накрутка подписчиков за счет "мертвых душ" (любые способы - сайты, сервисы и т.п.);
* Не приглашаю людей в группу за счет спама (можно бан получить);
Действие аккаунта приостановлено!