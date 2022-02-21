Озвучиваю всё, что должно быть озвучено! Диктор и актриса озвучания.
Озвучиваю рекламные ролики, инструкции,
навигацию по сайту, информационные новостные блоки, радио- и теле-
джинглы, автоответчики, навигаторы и презентации. Легко обеспечу десятки
интонаций для любой целевой аудитории.
Опыт работы на радио – 19 лет. Профессиональный диктор. Описание голоса:
от женственного, бархатного, сенсорного, до звонкого.
Оборудование: микрофон AKG C214, микшерный пульт Soundcraft Compact 4.
Изолированная звуковая кабина.
Действие аккаунта приостановлено!