Озвучиваю всё, что должно быть озвучено! Диктор и актриса озвучания.

Озвучиваю рекламные ролики, инструкции,

навигацию по сайту, информационные новостные блоки, радио- и теле-

джинглы, автоответчики, навигаторы и презентации. Легко обеспечу десятки

интонаций для любой целевой аудитории.

Опыт работы на радио – 19 лет. Профессиональный диктор. Описание голоса:

от женственного, бархатного, сенсорного, до звонкого.

Оборудование: микрофон AKG C214, микшерный пульт Soundcraft Compact 4.

Изолированная звуковая кабина.