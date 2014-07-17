Создание сайтов, SEO оптимизация, рекламные компании в Яндекс.Дерикт

НАВЫКИ

Создание сайтов под ключ: 1 год

Продвижение сайтов: 1.5 года

Контекстная реклама: 1 год

ОБРАЗОВАНИЕ

Специальность информатика и вычислительная техника

ХОД РАБОТЫ

1 Обсуждение ТЗ

2 Предоплата 50% и преступлении к выполнению работы

3 Первый макет сайта через день

4 Разбор макета с заказчиком

5 Доработка или исправление макета

6 Просмотр результата заказчиком, доделывание до конца

7 Сдача проекта и получение оставшихся 50%

Предоплата не возвращается.

Связаться можно по почте, скайпу или телефону.