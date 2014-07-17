Создание сайтов, SEO оптимизация, рекламные компании в Яндекс.Дерикт
НАВЫКИ
Создание сайтов под ключ: 1 год
Продвижение сайтов: 1.5 года
Контекстная реклама: 1 год
ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность информатика и вычислительная техника
ХОД РАБОТЫ
1 Обсуждение ТЗ
2 Предоплата 50% и преступлении к выполнению работы
3 Первый макет сайта через день
4 Разбор макета с заказчиком
5 Доработка или исправление макета
6 Просмотр результата заказчиком, доделывание до конца
7 Сдача проекта и получение оставшихся 50%
Предоплата не возвращается.
Связаться можно по почте, скайпу или телефону.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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