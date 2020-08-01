ArtXD

Артём Стасенко ArtXD

 
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер-екстраверт

Здравствуйте! Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

ТОП причины выбрать меня исполнителем:

  • результат 100% (Вы получите готовый макет с неповторимым дизайном);
  • всегда на связи (Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы);
  • достойный результат (Ваши коллеги и клиенты будут удивлены качеством выполнения работы. Будьте готовы к вопросам по типу «А где делали дизайн?»);
  • ваши корректировки (я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает»).
Мои гарантии:

  • работа выполняется в полном объёме, я люблю работать «на отлично» с первого раза;
  • если не успею в срок, Вам скидка 20%, время – ценный ресурс для предпринимателя, если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%;
  • ваши данные не будут переданы третьим лицам, вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением. Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам. Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество. С уважением, Артем Стасенко. 