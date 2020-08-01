Графический дизайнер-екстраверт
Здравствуйте! Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.
ТОП причины выбрать меня исполнителем:
- результат 100% (Вы получите готовый макет с неповторимым дизайном);
- всегда на связи (Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы);
- достойный результат (Ваши коллеги и клиенты будут удивлены качеством выполнения работы. Будьте готовы к вопросам по типу «А где делали дизайн?»);
- ваши корректировки (я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает»).
- работа выполняется в полном объёме, я люблю работать «на отлично» с первого раза;
- если не успею в срок, Вам скидка 20%, время – ценный ресурс для предпринимателя, если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%;
- ваши данные не будут переданы третьим лицам, вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.