Графический дизайнер-екстраверт

Здравствуйте! Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

ТОП причины выбрать меня исполнителем:

результат 100% (Вы получите готовый макет с неповторимым дизайном);

всегда на связи (Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы);

достойный результат (Ваши коллеги и клиенты будут удивлены качеством выполнения работы. Будьте готовы к вопросам по типу «А где делали дизайн?»);

ваши корректировки (я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает»).

Мои гарантии:

работа выполняется в полном объёме, я люблю работать «на отлично» с первого раза;

если не успею в срок, Вам скидка 20%, время – ценный ресурс для предпринимателя, если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%;

ваши данные не будут переданы третьим лицам, вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением. Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам. Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество. С уважением, Артем Стасенко.