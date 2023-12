Résumé

Personal Information:

Name Artak Hakobyan

Address Arshakunyanc 48/1, Apt 52, Yerevan, R. Armenia

Phone (home) 446 - 934

Email [email protected],[email protected]

Date of birth November 5, 1984

Education:

2002 – 2006 State Engineering University of Armenia, Yerevan

Faculty of Computing Technologies

1991 -2001 School № 154

Working Experience:

2005 “Danmar” CJSC, Yerevan, Armenia

Programmer

• Programming cryptography system (AES-Tool)

2004 “NetSoft” LTD, Yerevan, Armenia

Technical Service of clients

Technical Skills: MS Office, Internet, Programming in C/C++, Visual C++, Pascal and basic skills in Java, Cryptography and Steganography, Macromedia Dreamwaver MX, JavaScrypt

Languages: Armenian (native), English, Russian

Hobbies: Computers, Reading, Music