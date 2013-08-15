Есть код на c#, в цикле происходят определенные действия (http,regex, list) и по ходу работы программа начинает потреблять очень много памяти, в итоге она сжирает всю память и зависает. Надо объяснить в каком месте и ...
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать работу ссылок со слешем в конце на InstantCMS 2.1.2. Пример: было site.ru/category стало site.ru/category/ было site.ru/category/id стало site.ru/category/id/ Одной правки htaccess недостаточно, поэтому кто не работал ...Закрыт10 лет назад
Необходима маленькая доработка ЧПУ InstantCMS 2.1.2. Стандартное ЧПУ: site.ru/category site.ru/category/subcategory site.ru/category/id.html site.ru/category/subcategory/id.html Необходимое ЧПУ: site.ru/category/ site.ru/category/subcategory/ site.ru/category/id/ site.ru/category/subcategory/id/ ...Закрыт10 лет назад
Нужны 2 маленьких примера на C# WPF: 1. Получение данных из RichTextBox в List (аналог lst.AddRange(RichTextBox1.Lines); 2. Запись данных из IEnumerable в RichTextBox (аналог RichTextBox.Lines = lst.toArray(). Пишите стоимость и ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен модуль "работа" для DLE 10.2 ЧПУ вида site.ru/rabota/транслит названия категории/id/ Главная страница модуля: список категорий, напротив каждой кол-вол добавленных вакансий + резюме за сегодня. Страница ...Закрыт10 лет назад
Нужно внести некоторые правки в модули DLE 10.2: 1. DLE Board: починить форму добавления объявлений. 2. Bullet Energy: сделать урл категорий транслитом. 3. Каталог организаций: сделать урл категорий транслитом. ...Закрыт11 лет назад
Есть облачный хостинг с Дебиан 7. Не могу разобраться с почтой, нужно чтобы работала функция php mail и прописать правила nginx + php fastcgi для работы с DLE 10. Без чпу работает нормально, но с ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Захотел установить каптчу QapTcha (ползунок) на DLE 9.5, сделал все по инструкции, но на месте каптчи отображается лишь ее фон, а самого ползунка нет. Проверил пути, все файлы открываются. Не могу понять в чем проблема, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайте уже есть горизонтальное меню, нужно добавить к нему выпадающее меню, которое будет соответствовать стилю шаблона. Кто готов выполнить работу отписывайтесь о стоимости и оставляйте контакты.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно немного изменить ссылки в Bullet Energy 1.2: 1. site.ru/forum/category/4-igry/ => site.ru/igry/ 2. site.ru/forum/category/5-dlya-telefona/ => site.ru/igry/dlya-telefona/ 3. site.ru/forum/showtopic/6-minecraft/ => site.ru/forum/igry/dlya-telefona/6.html 4. site.ru/forum/showtopic/6-minecraft/page-2/ => site.ru/forum/igry/dlya-telefona/page,1,2,6.html Сколько стоит и кто сделает?Закрыт13 лет назад
Нужно написать скрипт для конвертации баз данных cms dle и cms wordpress. Пишите стоимость и оставляйте свои контакты.Закрыт14 лет назад
Интересует разработка простой CMS определенной тематике. Она должна содержать объявления по категориям разделенные и раздел тематических статей. Ежедневно объявления будут парситься с одного сайта свежие и после модерации публиковаться на сайте. Также должен присутствовать поиск ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо адаптировать шаблон под ДЛЕ 9.2 и устранить все технические проблемы, к примеру не работают некоторые bbcode. Фронт работы смотрите на http://dle-club.kz В комментариях оставляйте контакты и стоимость.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно написать модуль для IPB 3.1x, который добавит для пользователей форума что-то вроде социальной сети для блоггеров. Зарегистрированным пользователям будет можно публиковать анонсы постов с ссылкой на страницу в своем блоге + картинка. Пишите стоимость ...Закрыт14 лет назад
Необходимо написать программу или скрипт для парсинга списка урл с одного сайта. Парсить нужно из двух разделов, которые содержат по несколько страниц со списками. Победит сильнейший в цене и знаниях :)Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад