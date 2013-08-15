Artamos

Артём Artamos

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Утечка памяти на C#, объяснить где и почему проблема

    Есть код на c#, в цикле происходят определенные действия (http,regex, list) и по ходу работы программа начинает потреблять очень много памяти, в итоге она сжирает всю память и зависает. Надо объяснить в каком месте и ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать работу ссылок со слешем в конце на InstantCMS 2.1.2

    Сделать работу ссылок со слешем в конце на InstantCMS 2.1.2. Пример: было site.ru/category стало site.ru/category/ было site.ru/category/id стало site.ru/category/id/ Одной правки htaccess недостаточно, поэтому кто не работал ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Маленькая доработка ЧПУ InstantCMS 2.1.2 (last)

    Необходима маленькая доработка ЧПУ InstantCMS 2.1.2. Стандартное ЧПУ: site.ru/category site.ru/category/subcategory site.ru/category/id.html site.ru/category/subcategory/id.html Необходимое ЧПУ: site.ru/category/ site.ru/category/subcategory/ site.ru/category/id/ site.ru/category/subcategory/id/ ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны 2 примера работы с richtextbox C# WPF

    Нужны 2 маленьких примера на C# WPF: 1. Получение данных из RichTextBox в List (аналог lst.AddRange(RichTextBox1.Lines); 2. Запись данных из IEnumerable в RichTextBox (аналог RichTextBox.Lines = lst.toArray(). Пишите стоимость и ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка модуля "Работа" под DLE 10.2

    Нужен модуль "работа" для DLE 10.2 ЧПУ вида site.ru/rabota/транслит названия категории/id/ Главная страница модуля: список категорий, напротив каждой кол-вол добавленных вакансий + резюме за сегодня. Страница ...

    DLEJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести несоклько небольших правок в DLE

    Нужно внести некоторые правки в модули DLE 10.2: 1. DLE Board: починить форму добавления объявлений. 2. Bullet Energy: сделать урл категорий транслитом. 3. Каталог организаций: сделать урл категорий транслитом. ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить правила NGINX на сервере Debian 7

    Есть облачный хостинг с Дебиан 7. Не могу разобраться с почтой, нужно чтобы работала функция php mail и прописать правила nginx + php fastcgi для работы с DLE 10. Без чпу работает нормально, но с ...

    DebianDLENginxPHP
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема в QapTcha на DLE 9.5

    Захотел установить каптчу QapTcha (ползунок) на DLE 9.5, сделал все по инструкции, но на месте каптчи отображается лишь ее фон, а самого ползунка нет. Проверил пути, все файлы открываются. Не могу понять в чем проблема, ...

    DLE
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Выпадающее меню

    На сайте уже есть горизонтальное меню, нужно добавить к нему выпадающее меню, которое будет соответствовать стилю шаблона. Кто готов выполнить работу отписывайтесь о стоимости и оставляйте контакты.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменить ссылки в Bullet Energy 1.2

    Нужно немного изменить ссылки в Bullet Energy 1.2: 1. site.ru/forum/category/4-igry/ =&gt; site.ru/igry/ 2. site.ru/forum/category/5-dlya-telefona/ =&gt; site.ru/igry/dlya-telefona/ 3. site.ru/forum/showtopic/6-minecraft/ =&gt; site.ru/forum/igry/dlya-telefona/6.html 4. site.ru/forum/showtopic/6-minecraft/page-2/ =&gt; site.ru/forum/igry/dlya-telefona/page,1,2,6.html Сколько стоит и кто сделает?

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка простой CMS определенной тематики

    Интересует разработка простой CMS определенной тематике. Она должна содержать объявления по категориям разделенные и раздел тематических статей. Ежедневно объявления будут парситься с одного сайта свежие и после модерации публиковаться на сайте. Также должен присутствовать поиск ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить шаблон под ДЛЕ 9.2

    Необходимо адаптировать шаблон под ДЛЕ 9.2 и устранить все технические проблемы, к примеру не работают некоторые bbcode. Фронт работы смотрите на http://dle-club.kz В комментариях оставляйте контакты и стоимость.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модуль для IPB 3.1x

    Нужно написать модуль для IPB 3.1x, который добавит для пользователей форума что-то вроде социальной сети для блоггеров. Зарегистрированным пользователям будет можно публиковать анонсы постов с ссылкой на страницу в своем блоге + картинка. Пишите стоимость ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать приложение для парсинга списка урл

    Необходимо написать программу или скрипт для парсинга списка урл с одного сайта. Парсить нужно из двух разделов, которые содержат по несколько страниц со списками. Победит сильнейший в цене и знаниях :)

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

rafolancer
Рафо 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Исправить шаблон под ДЛЕ 9.2
DLE
спасибо
Обращался с исправление DLE шаблона, необходимые поправки были внесены в минимальные сроки. Ответственно подходит к работе, хорошие знания верстки и html. Остался доволен сотрудничеством.
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