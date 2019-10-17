Artas2

Тимур Artas2

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
WordPress Developer

Я, web-программист, с полноценной базой знаний своего ремесла:

  • Языки программирования PHP, JavaScript и библиотека jQuery;
  • Языки разметки и каскадных стилей HTML (а также HTML5) и CSS (SASS);
  • Работа с языком SQL, также различными СУБД (в основе MySQL) и PhpMyAdmin;
  • JS-фреймворки Angular и ReactJS;
  • CMS Wordpress, Joomla и OpenCart.
  • Правильный подход к работе с чужим кодом, полный разбор и реконструирование HTML структуры кода, манипуляции со стилями (также и адаптивность) и динамикой сайта;
Занимаюсь решением следующих задач:

  • Разработка сайта любой сложности;
  • Исправление любых ошибок уже существующего проекта;
  • HTML верстка с последующей интеграцией в CMS;
  • Адаптивная верстка;
  • Кэширование и оптимизация (ускорение загрузки страниц);
  • А также даю профессиональные рекомендации по SEO-продвижению вашего ресурса.
Кому интересно, Wellcome! Пишите, будем работать.