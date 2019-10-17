WordPress Developer
Я, web-программист, с полноценной базой знаний своего ремесла:
- Языки программирования PHP, JavaScript и библиотека jQuery;
- Языки разметки и каскадных стилей HTML (а также HTML5) и CSS (SASS);
- Работа с языком SQL, также различными СУБД (в основе MySQL) и PhpMyAdmin;
- JS-фреймворки Angular и ReactJS;
- CMS Wordpress, Joomla и OpenCart.
- Правильный подход к работе с чужим кодом, полный разбор и реконструирование HTML структуры кода, манипуляции со стилями (также и адаптивность) и динамикой сайта;
- Разработка сайта любой сложности;
- Исправление любых ошибок уже существующего проекта;
- HTML верстка с последующей интеграцией в CMS;
- Адаптивная верстка;
- Кэширование и оптимизация (ускорение загрузки страниц);
- А также даю профессиональные рекомендации по SEO-продвижению вашего ресурса.
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