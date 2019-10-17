WordPress Developer

Я, web-программист, с полноценной базой знаний своего ремесла:

Языки программирования PHP, JavaScript и библиотека jQuery;

Языки разметки и каскадных стилей HTML (а также HTML5) и CSS (SASS);

Работа с языком SQL, также различными СУБД (в основе MySQL) и PhpMyAdmin;

JS-фреймворки Angular и ReactJS;

CMS Wordpress, Joomla и OpenCart.

Правильный подход к работе с чужим кодом, полный разбор и реконструирование HTML структуры кода, манипуляции со стилями (также и адаптивность) и динамикой сайта;