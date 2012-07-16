Artavantum

Артем Авантумов Artavantum

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Заполнение карточек товаров

    $100

    Нужно вбить информацию для 145 позиций в интернет-магазине проф.косметики для волос. Слегка рерайтнуть готовую информацию которая есть везде в интернете. Сайт на Amiro.cms От вас: ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ знание Amiro.cms. Грамотность русского языка. Умение выделять важные ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить сайт и тему Wordpress

    $100

    Имеется готовая тема WORDPRESS и сам WORDPRESS 3.6 установленные на хостинг. Сайт странно отображается и не открывается тк установлен был несведующим человеком. Нужно следующее: Настроить все под нужны клиента. Настроить максимально быструю работу сайта и темы. Документация ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Экспорт заказов из Amiro v5.14.6.6 в МойСклад

    Нужно настроить(прописать) скрипт выгрузки из Амиро версии 5.14.6.6 заказов в Мойсклад. Особенность следующая заказы содержат подвиды у которых так же есть собственный SKU и в МойСклад они определяются как отдельные товары (идентифицируясь по их SKU). Есть прописанный ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка интернет-магазина на Prestashop

    Задача: Интегрировать сверстанные страницы интернет-магазина с prestashop  и настроить его с интеграцией с Moysklad.ru  Имеется верстка всех страниц. Требования: - Платформа должна быть иметь максимум для редактирования контента. - Баннерная система на сайте, в каждом ...

    Prestashop
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Настроить сайт и тему Wordpress
Все отлично, оплата моментально. рекомендую!
Все быстро, четко, оперативно. Без лишних загрузов непонятной информацией. Сразу предложил что улучшить и как лучше сделать. Адекватен и позитивен, что редкость. Доволен. Рекомендую.
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