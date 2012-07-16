Artavantum

Нужно настроить(прописать) скрипт выгрузки из Амиро версии 5.14.6.6 заказов в Мойсклад. Особенность следующая заказы содержат подвиды у которых так же есть собственный SKU и в МойСклад они определяются как отдельные товары (идентифицируясь по их SKU). Есть прописанный ...