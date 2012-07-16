Artavantum

Нужно вбить информацию для 145 позиций в интернет-магазине проф.косметики для волос. Слегка рерайтнуть готовую информацию которая есть везде в интернете. Сайт на Amiro.cms От вас: ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ знание Amiro.cms. Грамотность русского языка. Умение выделять важные ...
- $100Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Имеется готовая тема WORDPRESS и сам WORDPRESS 3.6 установленные на хостинг. Сайт странно отображается и не открывается тк установлен был несведующим человеком. Нужно следующее: Настроить все под нужны клиента. Настроить максимально быструю работу сайта и темы. Документация ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно настроить(прописать) скрипт выгрузки из Амиро версии 5.14.6.6 заказов в Мойсклад. Особенность следующая заказы содержат подвиды у которых так же есть собственный SKU и в МойСклад они определяются как отдельные товары (идентифицируясь по их SKU). Есть прописанный ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Задача: Интегрировать сверстанные страницы интернет-магазина с prestashop и настроить его с интеграцией с Moysklad.ru Имеется верстка всех страниц. Требования: - Платформа должна быть иметь максимум для редактирования контента. - Баннерная система на сайте, в каждом ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад