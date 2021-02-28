Python Developer
Здравствуйте. Меня зовут Артемий Лозовой, я начинающий программист на языке Python. Выполню любой вид парсинга . Создаю ботов под VK, Telegram, Whats App, Viber, Discord
Технологии:
HTML, CSS, JS, Python
Опыт работы:
Вёрстка 3 года,
Python 2 года
Библиотеки и Фреймворки:
Django, Flask, Beautifulsoup, Pandas, MongoDB, urllib3, lxml
Работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. У меня нету команды разработки . Связаться со мной можно по Skype, Whats App, Discord, или по e-mail.Свободен все будние дни с 10.00 до 01.00
Действие аккаунта приостановлено!
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$0.5/час
от $20от 58 часов
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