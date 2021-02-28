Python Developer

Здравствуйте. Меня зовут Артемий Лозовой, я начинающий программист на языке Python. Выполню любой вид парсинга . Создаю ботов под VK, Telegram, Whats App, Viber, Discord

Технологии:

HTML, CSS, JS, Python

Опыт работы:

Вёрстка 3 года,

Python 2 года

Библиотеки и Фреймворки:

Django, Flask, Beautifulsoup, Pandas, MongoDB, urllib3, lxml