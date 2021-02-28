Artcheat

Артем Artcheat

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Python Developer

Здравствуйте. Меня зовут Артемий Лозовой, я начинающий программист на языке Python. Выполню любой вид парсинга . Создаю ботов под VK, Telegram, Whats App, Viber, Discord 

Технологии:

HTML, CSS,  JS, Python   

Опыт работы:

Вёрстка 3 года, 

Python 2 года 

Библиотеки и Фреймворки: 

Django, Flask, Beautifulsoup, Pandas, MongoDB, urllib3, lxml

Работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. У меня нету команды разработки . Связаться со мной можно по Skype, Whats App, Discord, или по e-mail.Свободен все будние дни с 10.00 до 01.00 

Маркетинговый анализ
нет отзывов
$0.5/час
от $20от 58 часов
нет рейтинга