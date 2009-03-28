Занимаюсь вёрсткой буклетов, журналов, открыток, пригласительных и т.п.
По специальности - программист системотехник
в душе - дизайнер
лозунг - "талантливый человек, талантлив во всём"
хобби - вязание, цветоводство, дизайн интерьера, рисую маслянными красками
работала:
- в мебельных фирмах (3 года) дизайнером-менеджером:
- Ассоль,
- АНКО,
- Эксис.
- в компьютерной фирме (1 год) PC Shop менеджером, сборщиком.
- в типографии "Мегалис" (2 года) дизайнером - верстальщиком
работаю с программами:
Corel Draw, PhotoShop, InDising