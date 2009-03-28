Artdiva

Любовь Артемкина Artdiva

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Занимаюсь вёрсткой буклетов, журналов, открыток, пригласительных и т.п.

По специальности - программист системотехник

в душе - дизайнер

лозунг - "талантливый человек, талантлив во всём"

хобби - вязание, цветоводство, дизайн интерьера, рисую маслянными красками

работала:

- в мебельных фирмах (3 года) дизайнером-менеджером:

- Ассоль,

- АНКО,

- Эксис.

- в компьютерной фирме (1 год) PC Shop менеджером, сборщиком.

- в типографии "Мегалис" (2 года) дизайнером - верстальщиком

работаю с программами:

Corel Draw, PhotoShop, InDising