Artedain212

Рисую потрясающие макеты для вашего бизнеса

Дизайн услуги для вашего бизнеса в одном месте.

______________________________________________

Список направлений:

• Полная разработка сайта

• Графический дизайн

• Полиграфия

• Работа с брендом

______________________________________________

Более подробное описание технологии разработки сайта:

- Использование актуальных трендов дизайна 2019 года

Сайт должен быть визуально привлекательным независимо от сферы деятельности. Привлекательный дизайн делает сайт актуальным и способствует обратить на себя внимание посетителя.

- Разработка с учетом брендовой стилистики

Даже если ее у вас нет, мы вместе создадим концепцию вашего сайта. Стиль помогает понять посыл и эмоции бренда что способствует привязанности клиента к вашему сайту. Выстраиваем позитивное восприятие Бренда.

- UX аналитика

Сайт должен быть удобным а посетитель должен максимально быстро понять как ему совершить нужное действие. Я провожу подробную аналитику чтобы сайт был максимально удобный и простой для клиента.

- Детальная проработка адаптации

Сейчас мобильные посетители сайтов очень важны, поэтому важно не только хорошая отображаемость сайта на мобильных устройствах но и удобность, поэтому к адаптации нужно подойти с повышеным вниманием. В адаптацию входит разное разрешение пк, планшетная версия, версия для смартфонов.

- Постоянный онлайн и ежедневный отчет

Вы вседа можете задать интересующий вас вопрос а также будете полностью контролировать процесс создания сайта ежедневно.

Порфолио web-разработок -

______________________________________________

Как происходит процесс работы:

Начало обсуждения —> Определение стоимости проекта —> Заполнение брифа —> Составление прототипа и разбор концепции будущего проекта —> Согласование —> Предоплата —> Ведение проекта —> Демонстрация —> Правки —> Постоплата —> Сдача проекта.

______________________________________________

Графический дизайн

- оформление соц сетей

- интернет-реклама и создание рекламных креативов

- создание превью для видеороликов

И множество иных не типовых