Artedain212

Виктор Artedain212

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Рисую потрясающие макеты для вашего бизнеса

Дизайн услуги для вашего бизнеса в одном месте. 

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Список направлений: 

• Полная разработка сайта 

• Графический дизайн 

• Полиграфия 

• Работа с брендом 

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Более подробное описание технологии разработки сайта: 

- Использование актуальных трендов дизайна 2019 года 

Сайт должен быть визуально привлекательным независимо от сферы деятельности. Привлекательный дизайн делает сайт актуальным и способствует обратить на себя внимание посетителя. 

- Разработка с учетом брендовой стилистики 

Даже если ее у вас нет, мы вместе создадим концепцию вашего сайта. Стиль помогает понять посыл и эмоции бренда что способствует привязанности клиента к вашему сайту. Выстраиваем позитивное восприятие Бренда. 

- UX аналитика 

Сайт должен быть удобным а посетитель должен максимально быстро понять как ему совершить нужное действие. Я провожу подробную аналитику чтобы сайт был максимально удобный и простой для клиента. 

- Детальная проработка адаптации 

Сейчас мобильные посетители сайтов очень важны, поэтому важно не только хорошая отображаемость сайта на мобильных устройствах но и удобность, поэтому к адаптации нужно подойти с повышеным вниманием. В адаптацию входит разное разрешение пк, планшетная версия, версия для смартфонов. 

- Постоянный онлайн и ежедневный отчет 

Вы вседа можете задать интересующий вас вопрос а также будете полностью контролировать процесс создания сайта ежедневно. 

Порфолио web-разработок - 

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Как происходит процесс работы: 

Начало обсуждения —> Определение стоимости проекта —> Заполнение брифа —> Составление прототипа и разбор концепции будущего проекта —> Согласование —> Предоплата —> Ведение проекта —> Демонстрация —> Правки —> Постоплата —> Сдача проекта. 

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Графический дизайн 

- оформление соц сетей 

- интернет-реклама и создание рекламных креативов 

- создание превью для видеороликов 

И множество иных не типовых