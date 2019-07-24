Artedain212

Дизайн услуги для вашего бизнеса в одном месте.
______________________________________________
Список направлений:
• Полная разработка сайта
• Графический дизайн
• Полиграфия
• Работа с брендом
______________________________________________
Более подробное описание технологии разработки сайта:
- Использование актуальных трендов дизайна 2019 года
Сайт должен быть визуально привлекательным независимо от сферы деятельности. Привлекательный дизайн делает сайт актуальным и способствует обратить на себя внимание посетителя.
- Разработка с учетом брендовой стилистики
Даже если ее у вас нет, мы вместе создадим концепцию вашего сайта. Стиль помогает понять посыл и эмоции бренда что способствует привязанности клиента к вашему сайту. Выстраиваем позитивное восприятие Бренда.
- UX аналитика
Сайт должен быть удобным а посетитель должен максимально быстро понять как ему совершить нужное действие. Я провожу подробную аналитику чтобы сайт был максимально удобный и простой для клиента.
- Детальная проработка адаптации
Сейчас мобильные посетители сайтов очень важны, поэтому важно не только хорошая отображаемость сайта на мобильных устройствах но и удобность, поэтому к адаптации нужно подойти с повышеным вниманием. В адаптацию входит разное разрешение пк, планшетная версия, версия для смартфонов.
- Постоянный онлайн и ежедневный отчет
Вы вседа можете задать интересующий вас вопрос а также будете полностью контролировать процесс создания сайта ежедневно.
Порфолио web-разработок -
______________________________________________
Как происходит процесс работы:
Начало обсуждения —> Определение стоимости проекта —> Заполнение брифа —> Составление прототипа и разбор концепции будущего проекта —> Согласование —> Предоплата —> Ведение проекта —> Демонстрация —> Правки —> Постоплата —> Сдача проекта.
______________________________________________
Графический дизайн
- оформление соц сетей
- интернет-реклама и создание рекламных креативов
- создание превью для видеороликов
И множество иных не типовых