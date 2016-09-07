Профессионально занимаюсь версткой PSD макетов в валидный, адаптивный, кроссбраузерный HTML/CSS/JS код. Также имею практический опыт использования SASS и JQuery.
Род занятий:
- преобразование PSD макетов в HTML/CSS/JS код.
- адаптация веб страниц под мобильные устройства(bootstrap).
- правка различных ошибок (HTML/CSS/JS ).
Используемые технологии:
- HTML5;
- CSS3;
- SASS;
- Gulp;
- JavaScript;
- jQuery;
- Bootstrap;
Примечания:
- Я не работаю "за еду" - качественная работа, не может стоить копейки;
- Я не работаю с PHP/Ajax/CMS/MySQL/HTML-EMAIL;
- Если нужно преобразовать Ваш качественный PSD дизайн, в столь качественный Html/Css/Js - Я могу помочь ;
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