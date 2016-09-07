Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery

Профессионально занимаюсь версткой PSD макетов в валидный, адаптивный, кроссбраузерный HTML/CSS/JS код. Также имею практический опыт использования SASS и JQuery.

Род занятий:

- преобразование PSD макетов в HTML/CSS/JS код.

- адаптация веб страниц под мобильные устройства(bootstrap).

- правка различных ошибок (HTML/CSS/JS ).

Используемые технологии:

- HTML5;

- CSS3;

- SASS;

- Gulp;

- JavaScript;

- jQuery;

- Bootstrap;

Примечания:

- Я не работаю "за еду" - качественная работа, не может стоить копейки;

- Я не работаю с PHP/Ajax/CMS/MySQL/HTML-EMAIL;

- Если нужно преобразовать Ваш качественный PSD дизайн, в столь качественный Html/Css/Js - Я могу помочь ;

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