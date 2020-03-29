Artem1Kravchenko

Таргетированная Реклама

Привет всем кому нужны клиенты!

Я уже на протяжении 3 месяцев занимаюсь Таргетированной Рекламой, прошел полноценное обучение, работал с тремя проектами, хорошо владею Adobe Photoshop и Sony Vegas Pro.

На данный момент готов взять один проект для кейса, так как я только на начале своего пути, готов сделать это бесплатно.

Валерьянку пить не понадобиться, есть человек который всегда сможет мне помочь.

Что будет входить в мои услуги:

-Анализ ЦА

-Анализ Конкурентов.

-Работа с Креативами

-Запуск Рекламной Кампании(Введение рекламной компании, ее анализ, масштабирование.)