👍👍👍 Есть задача📌- есть решение 🧐 Современный, удобный и отзывчивый дизайн: сайта, лендинга, UI/UX

 13 лет работал автомехаником, включая такие компании как Toyota

и Peugeot.

4 года был ведущим специалистом по установке стеклянных конструкций

и изготовлению сантехнических перегородок в компании Sky Construction.

Трудовая деятельность всегда была связана с ответственностью,

дисциплиной, аналитическим мышлением и качеством выполненных задач.

❤️ Веб-дизайн покорил меня своим творческим подходом, перспективой,

возможностью созидать и постоянно развиваться.

Прошел курс веб-дизайна на образовательной платформе WayUp.

В данный момент прохожу обучение "UX-дизайн" в онлайн школе Skillsetter.

💪 Навыки:

- работаю в Adobe Photoshop, Figma

- делаю: landing page, дизайн сайта, интернет-магазин

- прототипирование и адаптивный дизайн (Desktop, laptop, tablet, mobile)

- понимание композиции, типографики, цветовой палитры

- понимание UI/UX

🔥 Качества:

- быстрая обучаемость

- желание развиваться

- коммуникабельность

- аналитическое мышление

- внимательность к деталям

- ответственность

- умение работать в команде

🎯 Цель:

Разрабатывать для пользователей удобный, понятный и комфортный

в использовании сайт, что увеличит посещаемость и конверсию для бизнеса.

Чем проще и логичней интерфейс, тем быстрее пользователь достигнет своей

цели, а значит совершит покупку.

 Процесс:

- обсуждение технического задания (ТЗ)

- сбор и анализ информации о целевой аудитории и конкурентах

- прототипирование, на основе которого осуществляется последующая работа

по дизайну

- отчётность о проделанной работе

- подбор цвета, шрифтов, изображений, текста

- согласование и утверждение

- завершение и сдача проекта

☎️ Контакты:

- Telegram: https://t.me/ArtemVerkh

- Viber: Artem Verkhulevskyi

- Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017822380686

- Instagram: https://www.instagram.com/artemverkhulevskyi

- Resume: https://sweetcv.com/mxuof-awdf4ov

- Portfolio: https://www.behance.net/Arrtem_Verkhulevskyi

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