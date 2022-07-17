13 лет работал автомехаником, включая такие компании как Toyota
и Peugeot.
4 года был ведущим специалистом по установке стеклянных конструкций
и изготовлению сантехнических перегородок в компании Sky Construction.
Трудовая деятельность всегда была связана с ответственностью,
дисциплиной, аналитическим мышлением и качеством выполненных задач.
❤️ Веб-дизайн покорил меня своим творческим подходом, перспективой,
возможностью созидать и постоянно развиваться.
Прошел курс веб-дизайна на образовательной платформе WayUp.
В данный момент прохожу обучение "UX-дизайн" в онлайн школе Skillsetter.
💪 Навыки:
- работаю в Adobe Photoshop, Figma
- делаю: landing page, дизайн сайта, интернет-магазин
- прототипирование и адаптивный дизайн (Desktop, laptop, tablet, mobile)
- понимание композиции, типографики, цветовой палитры
- понимание UI/UX
🔥 Качества:
- быстрая обучаемость
- желание развиваться
- коммуникабельность
- аналитическое мышление
- внимательность к деталям
- ответственность
- умение работать в команде
🎯 Цель:
Разрабатывать для пользователей удобный, понятный и комфортный
в использовании сайт, что увеличит посещаемость и конверсию для бизнеса.
Чем проще и логичней интерфейс, тем быстрее пользователь достигнет своей
цели, а значит совершит покупку.
Процесс:
- обсуждение технического задания (ТЗ)
- сбор и анализ информации о целевой аудитории и конкурентах
- прототипирование, на основе которого осуществляется последующая работа
по дизайну
- отчётность о проделанной работе
- подбор цвета, шрифтов, изображений, текста
- согласование и утверждение
- завершение и сдача проекта
☎️ Контакты:
- Telegram: https://t.me/ArtemVerkh
- Viber: Artem Verkhulevskyi
- Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017822380686
- Instagram: https://www.instagram.com/artemverkhulevskyi
- Resume: https://sweetcv.com/mxuof-awdf4ov
- Portfolio: https://www.behance.net/Arrtem_Verkhulevskyi
☝️ Свяжитесь со мной и я с радостью помогу решить вашу задачу
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