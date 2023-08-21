Артем Аппазов

Всем привет! Меня зовут Артем. Живу в узбекистане городе Ташкент. Занимаюсь множеством разных занятий. Больше всего занимаюсь парсингом данных с сайтов и веб страниц! Так же занимаюсь копирайтингом рерайтингом и много чем еще связанных с перепечаткой или копированием текста! Так же могу вести телеграмм чаты и каналы!

Надеюсь что смогу помочь вам)