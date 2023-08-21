Артем Аппазов
Всем привет! Меня зовут Артем. Живу в узбекистане городе Ташкент. Занимаюсь множеством разных занятий. Больше всего занимаюсь парсингом данных с сайтов и веб страниц! Так же занимаюсь копирайтингом рерайтингом и много чем еще связанных с перепечаткой или копированием текста! Так же могу вести телеграмм чаты и каналы!
Надеюсь что смогу помочь вам)
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#1195
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 дней
#1416
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#2373