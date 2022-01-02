3Д моделирование Low- ;Mid- ;High-poly, текстурирование, UV-mapping

Здравствуйте, меня зовут Артем, я занимаюсь 3Д моделированием, основное направление моей работы это игровые модели, но на ряду с этим, я люблю 3д иллюстрацию и занимаюсь моделями под 3д печать, обращайтесь если вам нужно что-то из этого.

Моделинг: BLENDER

текстурирование: Substance painter