3Д моделирование Low- ;Mid- ;High-poly, текстурирование, UV-mapping
Здравствуйте, меня зовут Артем, я занимаюсь 3Д моделированием, основное направление моей работы это игровые модели, но на ряду с этим, я люблю 3д иллюстрацию и занимаюсь моделями под 3д печать, обращайтесь если вам нужно что-то из этого.
Моделинг: BLENDER
текстурирование: Substance painter
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Портфолио
- 3D иллюстрации для рекламных целей15 просмотров
- Концепт игрового автомобиля SCOUT14 просмотров
- Концепт HONDA ACTY low-poly модель14 просмотров
- Будильник PANASONIC11 просмотров
- Стеллаж с инструментами12 просмотров
- УШМ (болгарка) MAKITA14 просмотров
- Электро щиток10 просмотров
- Сварочная маска11 просмотров
- Малярный скотч TESA16 просмотров
- Точильный станок10 просмотров
- Краска-спрей11 просмотров
- Сварочный аппарат ZUBR8 просмотров