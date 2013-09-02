Анимированные и статические Флэш баннеры. 200-300 руб.

Работаем по созданию флэш баннеров совместно с художником-дизайнером в векторе и растре, GIF анимации. Создаем анимированых персонажей.

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Принимаем предложения по созданию новогодних Баннеров. Кратчайшие сроки, низкая цена (200-400 руб).