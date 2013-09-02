Анимированные и статические Флэш баннеры. 200-300 руб.
Работаем по созданию флэш баннеров совместно с художником-дизайнером в векторе и растре, GIF анимации. Создаем анимированых персонажей.
Обращаться на [email protected]
Принимаем предложения по созданию новогодних Баннеров. Кратчайшие сроки, низкая цена (200-400 руб).
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Портфолио
- Hero146 просмотров
- Герой из Death Note186 просмотров
- Анимированный Дед Мороз181 просмотр
- Новогодний баннер146 просмотров
- Флэш сова, Анимация183 просмотра
- Флэш Сова155 просмотров
- А что это такое?159 просмотров
- Организация концертов140 просмотров
- Секретарь151 просмотр
- Интерактивный Новогодний баннер часы143 просмотра
- FlashStyle127 просмотров
- Reclam_ban138 просмотров