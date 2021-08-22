ArtemHighTech

marketinghightech.ru

Здравствуйте, я представляю маркетинговую команду High Technologies

Наш сайт https://marketinghightech.ru

Мы занимаемся комплексным продвижением компаний, услуг или бренда.

А если точнее, то настройкой и ведением таргетированной и контекстной рекламы в Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vkontakte и многих других. Специализируюсь на продвижении в Яндекс.Директ и Google Ads.

Занимаемся продвижением/ведением/оформлением/наполнением контентом профилей и аккаунтов в социальных сетях. (Smm)

Наша специализация:

Настройка Google Ads

Настройка Яндекс.Директ

Настройка Facebook Ads

Настройка Рекламы ВКонтакте

Настройка TikTok Ads

Настройка LinkedIn Ads

Комплексное ведение и продвижение компании

Продвижение на досках объявлений

Управление репутацией (SERM)

Возможно оформление договора услуг или подряда.

Мы работаем индивидуально с каждым клиентом, поэтому исходя из ваших желаний мы будем работать над вашим проектом командой или выделим Вам частного специалиста.

У нас гарантия низких цен и оплата возможна частями.

Спрашивайте всё, что Вас интересует, я с радостью отвечу