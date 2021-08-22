ArtemHighTech

Здравствуйте, я представляю маркетинговую команду High Technologies
Наш сайт https://marketinghightech.ru
Мы занимаемся комплексным продвижением компаний, услуг или бренда.
А если точнее, то настройкой и ведением таргетированной и контекстной рекламы в Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vkontakte и многих других. Специализируюсь на продвижении в Яндекс.Директ и Google Ads.
Занимаемся продвижением/ведением/оформлением/наполнением контентом профилей и аккаунтов в социальных сетях. (Smm)
Наша специализация:
Настройка Google Ads
Настройка Яндекс.Директ
Настройка Facebook Ads
Настройка Рекламы ВКонтакте
Настройка TikTok Ads
Настройка LinkedIn Ads
Комплексное ведение и продвижение компании
Продвижение на досках объявлений
Управление репутацией (SERM)
Возможно оформление договора услуг или подряда.
Мы работаем индивидуально с каждым клиентом, поэтому исходя из ваших желаний мы будем работать над вашим проектом командой или выделим Вам частного специалиста.
У нас гарантия низких цен и оплата возможна частями.
Спрашивайте всё, что Вас интересует, я с радостью отвечу