Журналист; Копирайтер

Журналистикой начал интересоваться еще в школе. Первый опыт не заставил себя долго ждать и был получен в газете "Калининградский спорт". Там я проработал около года.

Дальше работал в сфере студенческого самоуправления, где моими обязанностями были: написание статей; написание анонсов/отчетов; организация мероприятий; работа со спонсорами и т.д

Следующим местом работы стал Футбольный Клуб "Балтика". Там я так же занимался написанием статей; отчетов; интервью.

В этом году участвовал в конкурсе Фан-Репортаж, который проводила компания МТС совместно с газетой Спорт-Экспресс. Работа вошла в число лучших и была опубликована в специальном выпуске газеты. Имеется почетная грамота.

Так же работал в региональном интернет-издании Levone, специализирующемся на интересных и стильных людях города.

Имеется опыт работы в веб-студии. Так же занимался копирайтингом.