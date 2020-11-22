Монтаж роликов, клипов, презентационных фильмов

Здравствуй, друг! Предлагаю свои услуги по видеомонтажу любой сложности. За более чем 10 лет работы в профессии я сделал огромное количество работ, начиная с коротких 10 секундных роликов для тв заканчивая большими проектами, такими как документальный фильм о городе герое Новокузнецке с Владимиром Машковым в роли повествователя, его можно будет посмотреть в моем портфолио. Основная специфика у меня это производство презентационных фильмов для больших фирм, заводов и корпораций. Если в процессе сотрудничества у тебя появятся вопросы не относящиеся к монтажу, например продумать блок графики, доработать сценарий или найти нужных людей для выполнения каких либо задач, я с удовольствием тебе помогу! В основном я работаю в DaVinchi Resolve, но долгое время работал в ADOBE Premiere и знаю его более чем хорошо! Так же в проекте могу взять на себя задачу колориста (Исключительно DaVinchi Resolve). Так что не стесняйся, смотри портфолио, пиши мне и давай скорее работать!