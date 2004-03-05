ArtemKun01

Артем Куницкий ArtemKun01ArtemKun01
19 летРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Менеджер маркетплейсов Wildberries и Ozon
Здравствуйте!
Предоставляю любые услуги связанные с выводом товара в топ и увеличением продаж. Оптимизация карточек товара, внутренняя и внешняя реклама вашего товара на Ozon и WildberriesИмею огромный опыт работы, помогу во всем что надо! При надобности напрямую сведу с Китаем и Турцией. Закончил курс по выводу товара в ТОП у Лео Шевченко. В номинации лучший ученик! Умею проводить все экономические вычисления вести отчеты и юнит экономику. Являюсь действующим менеджером бренда MONOMIR, топ -1 почти во всех категориях женской одежды! Оборот более 20 миллионов.
Я против войны в Украине!