ArtemLYN

Артем Лукьянов ArtemLYN

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Дизайн вкладыша по замене душевых аксессуаров
Спасибо Артёму за интересную задачу, постоянно был на связи и все материалы предоставлял по первому требованию. Оплата полная, вовремя и моментальная, рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на продолжение интересных работ!.
Рекомендую Алексея как мастера своего дела, внимательному к мелким деталям и исполнительного, задачу выполнил вовремя! Спасибо
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