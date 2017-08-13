Нужен не слишком сложный рекламный сайт для моего продукта, минимум информации о товаре для пользователя
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
6 лет назад
Нужен не слишком сложный рекламный сайт для моего продукта, минимум информации о товаре для пользователя
Нужен текст на английском - инструкция по замене душевой лейки, на листе А4 будут картинки и к ним объяснения на английском пример в прикрепленном файле
Дизайн вкладыша по замене душевой лейки цвет - черно белый текст - английский фото имеются, образец конкурентов тоже в наличии