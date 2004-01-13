Відеоредактор

Прагну розширити своє портфоліо, тому ваш готовий може буди зроблений безкоштовно

Що ви отримаєте

Можливість робити поправки до 5 разів Швидке створення проектів Ваше відео буде покращено корекцією кольору та аудіо Проста анімація та інфографіка



Не бажаєте ризикувати та брати кота в мішку. Тому рекомендую найняти досвіченого спеціаліста та надати ваше завдання мені. Ви матимете запасний план, а я отримаю досвід роботи із крутим проектом

Тому не бійтесь пишіть радий всім