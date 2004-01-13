ArtemLevchenko

Артем Левченко ArtemLevchenko

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Відеоредактор

Прагну розширити своє портфоліо, тому ваш готовий може буди зроблений безкоштовно

Що ви отримаєте 

  1. Можливість робити поправки до 5 разів

  2. Швидке створення проектів

  3. Ваше відео буде покращено корекцією кольору та аудіо

  4. Проста анімація та інфографіка


Не бажаєте ризикувати та брати кота в мішку. Тому рекомендую найняти досвіченого спеціаліста та надати ваше завдання мені. Ви матимете запасний план, а я отримаю досвід роботи із крутим проектом

Тому не бійтесь пишіть радий всім

Портфолио