Відеоредактор
Прагну розширити своє портфоліо, тому ваш готовий може буди зроблений безкоштовно
Що ви отримаєте
Можливість робити поправки до 5 разів
Швидке створення проектів
Ваше відео буде покращено корекцією кольору та аудіо
Проста анімація та інфографіка
Не бажаєте ризикувати та брати кота в мішку. Тому рекомендую найняти досвіченого спеціаліста та надати ваше завдання мені. Ви матимете запасний план, а я отримаю досвід роботи із крутим проектом
Тому не бійтесь пишіть радий всім
Портфолио
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