ArtemSk

Артём ArtemSk

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Оптимизация Linux - - Системный Администратор - - Обслуживание серверов

Я работаю в двух направлениях:

1- WEB-программирование и сайты

HTML-верстка

Адаптивная, резиновая верстка вашего макета psd. Работаю с HTML5, CSS3. Все моменты в верстке обсуждаются.

Сайты под ключ

Если Вы хотите получить полностью оптимизированный под поисковые системы и функциональный адаптивный сайт который корректно отображается на компьютере, планшете или мобильном телефоне, обращайтесь. 

Я не делаю сайты за 3 дня.

Исправление ошибок на сайте

Выполняю работы по поиску ошибок на вашем сайте. А также исправление ошибок на вашем сайте.

Выполнение работы в течение одного дня, но в зависимости от типа исправления может быть законченно на много раньше.

Исправлю ошибки:

HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, PHP, MySQL, PDO. 

2 - Администрирование серверов и сайтов

Мониторинг  1-го сервера Linux за 5$ (неделя), Возможность поддержки 24/7, ваш сервер всегда под контролем и в случае выхода из строя быстро будет поднят + ежедневный бэкап*.

Администрирование серверов на ОС:

Ubuntu, Debian, Centos, Fedora, Windows.

Администрирование баз данных:

Сервер БД MySQL, MsSQL, PostgresSQL, MariaDB, настройка Репликации

Администрирование WEB серверов:

Apache, Nginx, Php-Fpm

Создание и администрирования VPN серверов:

OpenVPN, PPTP, IPSec

Создание и администрирование почтовых серверов:

 Exim, Postfix, SendMail, Dovecot, IMAP, Exchange

Так же предоставляю услуги:

  • Подбор конфигурации сервера
  • Оптимизация сервера под высокую нагрузку
  • Установка панелей Plesk, ISP DA, Vesta, WebMin
  • Установка и настройка систем мониторинга
  • Тестирование web сайтов и серверов на производительность также и БД
  • Настройка и установка систем виртуализации (KVM, AWS-EC2, Xen, OpenVZ, Pasallels, VMWare, Hyper-V
  • Удаление вирусного ПО (Трояны/бэкдоры, спамботы, взломщики паролей, вредоносные редиректоры, DoS/DDoS агенты, iframe вставки, Рекламные блоки и прочие угрозы вашему сайту)