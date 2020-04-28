Оптимизация Linux - - Системный Администратор - - Обслуживание серверов

Я работаю в двух направлениях:

1- WEB-программирование и сайты

HTML-верстка

Адаптивная, резиновая верстка вашего макета psd. Работаю с HTML5, CSS3. Все моменты в верстке обсуждаются.

Сайты под ключ

Если Вы хотите получить полностью оптимизированный под поисковые системы и функциональный адаптивный сайт который корректно отображается на компьютере, планшете или мобильном телефоне, обращайтесь.

Я не делаю сайты за 3 дня.

Исправление ошибок на сайте

Выполняю работы по поиску ошибок на вашем сайте. А также исправление ошибок на вашем сайте.

Выполнение работы в течение одного дня, но в зависимости от типа исправления может быть законченно на много раньше.

Исправлю ошибки:

HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, PHP, MySQL, PDO.

2 - Администрирование серверов и сайтов

Мониторинг 1-го сервера Linux за 5$ (неделя), Возможность поддержки 24/7, ваш сервер всегда под контролем и в случае выхода из строя быстро будет поднят + ежедневный бэкап*.

Администрирование серверов на ОС:

Ubuntu, Debian, Centos, Fedora, Windows.

Администрирование баз данных:

Сервер БД MySQL, MsSQL, PostgresSQL, MariaDB, настройка Репликации

Администрирование WEB серверов:

Apache, Nginx, Php-Fpm

Создание и администрирования VPN серверов:

OpenVPN, PPTP, IPSec

Создание и администрирование почтовых серверов:

Exim, Postfix, SendMail, Dovecot, IMAP, Exchange

Так же предоставляю услуги: