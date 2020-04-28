Я работаю в двух направлениях:
1- WEB-программирование и сайты
HTML-верстка
Адаптивная, резиновая верстка вашего макета psd. Работаю с HTML5, CSS3. Все моменты в верстке обсуждаются.
Сайты под ключ
Если Вы хотите получить полностью оптимизированный под поисковые системы и функциональный адаптивный сайт который корректно отображается на компьютере, планшете или мобильном телефоне, обращайтесь.
Я не делаю сайты за 3 дня.
Исправление ошибок на сайте
Выполняю работы по поиску ошибок на вашем сайте. А также исправление ошибок на вашем сайте.
Выполнение работы в течение одного дня, но в зависимости от типа исправления может быть законченно на много раньше.
Исправлю ошибки:
HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, PHP, MySQL, PDO.
2 - Администрирование серверов и сайтов
Мониторинг 1-го сервера Linux за 5$ (неделя), Возможность поддержки 24/7, ваш сервер всегда под контролем и в случае выхода из строя быстро будет поднят + ежедневный бэкап*.
Администрирование серверов на ОС:
Ubuntu, Debian, Centos, Fedora, Windows.
Администрирование баз данных:
Сервер БД MySQL, MsSQL, PostgresSQL, MariaDB, настройка Репликации
Администрирование WEB серверов:
Apache, Nginx, Php-Fpm
Создание и администрирования VPN серверов:
OpenVPN, PPTP, IPSec
Создание и администрирование почтовых серверов:
Exim, Postfix, SendMail, Dovecot, IMAP, Exchange
Так же предоставляю услуги:
- Подбор конфигурации сервера
- Оптимизация сервера под высокую нагрузку
- Установка панелей Plesk, ISP DA, Vesta, WebMin
- Установка и настройка систем мониторинга
- Тестирование web сайтов и серверов на производительность также и БД
- Настройка и установка систем виртуализации (KVM, AWS-EC2, Xen, OpenVZ, Pasallels, VMWare, Hyper-V
- Удаление вирусного ПО (Трояны/бэкдоры, спамботы, взломщики паролей, вредоносные редиректоры, DoS/DDoS агенты, iframe вставки, Рекламные блоки и прочие угрозы вашему сайту)