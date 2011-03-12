ArtemSuharev

Сухарев Артем Игоревич
Дата рождения: 20.09.1986
Адрес: Ростовская область, г. Таганрог
Моб.тел. 89185945288 (10:00 – 16:00)
e-mail: [email protected]
Цель: Переводчик с английского языка
Образование:
2003 – 2008 гг Таганрогский Технологический Институт Южного Федерального Университета. Факультет иностранных языков. Лингвистика.
Опыт работы:
2006 – 2007 Стажировка в Англии.
2007 – по наст.
время Сеть книжных магазинов «Буква». Переводчик технической и художественной литературы.
Дополнительная информация:
Иностранный язык: английский (высокий)
Свободно владею персональным компьютером. Имею большой опыт работы
с такими программами, как Acrobat Reader, Excel, PowerPoint, Fine Reader, Compas, Lingvo, Delphi, Word, AutoCAD, MathCAD, MatLab. Имею постоянный доступ в интернет.
Личные качества:
Аналитический склад ума, внимательность, настойчивость, пунктуальность, ответственность.