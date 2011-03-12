ArtemSuharev

Переводчик художественной литературы

Сухарев Артем Игоревич

Дата рождения: 20.09.1986

Адрес: Ростовская область, г. Таганрог

Моб.тел. 89185945288 (10:00 – 16:00)

e-mail: [email protected]

Цель: Переводчик с английского языка

Образование:

2003 – 2008 гг Таганрогский Технологический Институт Южного Федерального Университета. Факультет иностранных языков. Лингвистика.

Опыт работы:

2006 – 2007 Стажировка в Англии.

2007 – по наст.

время Сеть книжных магазинов «Буква». Переводчик технической и художественной литературы.

Дополнительная информация:

Иностранный язык: английский (высокий)

Свободно владею персональным компьютером. Имею большой опыт работы

с такими программами, как Acrobat Reader, Excel, PowerPoint, Fine Reader, Compas, Lingvo, Delphi, Word, AutoCAD, MathCAD, MatLab. Имею постоянный доступ в интернет.

Личные качества:

Аналитический склад ума, внимательность, настойчивость, пунктуальность, ответственность.