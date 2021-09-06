Решаю проблемы, а не их симптомы!

Добрый день. Меня зовут, Артём, мне 20 лет. Живу я в городе "Красноярск" и я "UI/UX и Веб Дизайнер".

Основная программа для создания дизайна Figma.

Так же отлично работаю с такими программами как:

-Adobe Photoshop

-Adobe Illustrator

В мой спектор услуг входит:

-Создание landing page

-Дизайн многостраничного сайта

-Создание логотипа

-Обработка/Ретушь фото

В работе предпочитаю: Простоту, качество и пунктуальность.

Так же я проходил курс "WayUp" "Веб-Дизайнер взрывной старт".

Люблю своё дело и развиваюсь в нём каждый день.

Мои гарантии:

1) Создам красивый, современный, адаптивный и удобный дизайн для вас и пользователя.

2) Буду всегда на связи (Не теряюсь)

3) Знаю, как облегчить работу верстальщику

4) Всегда довожу дело до конца

5) Соблюдаю сроки и работаю за справедливую цену

Немножко о моих интересах :

- Люблю музыку (Играю на Гитаре и Пианино)

- Занимаюсь "BodyBuilding" (Хожу в тренажёрный зал)

- Читаю книги. Любимая книга: Робин Шарма "Кто заплачет когда ты умрёшь?"

- Фанатею по Космосу и звёздам

- Люблю кататься на велосипеде

- И конечно же я "UI/UX Дизайнер"

Спасибо, что вы зашли в мой профиль. Пишите, буду рад сотрудничеству!