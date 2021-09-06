Артём Трофимов ArtemTrofimovArtemTrofimov
Добрый день. Меня зовут, Артём, мне 20 лет. Живу я в городе "Красноярск" и я "UI/UX и Веб Дизайнер".
Основная программа для создания дизайна Figma.
Так же отлично работаю с такими программами как:
-Adobe Photoshop
-Adobe Illustrator
В мой спектор услуг входит:
-Создание landing page
-Дизайн многостраничного сайта
-Создание логотипа
-Обработка/Ретушь фото
В работе предпочитаю: Простоту, качество и пунктуальность.
Так же я проходил курс "WayUp" "Веб-Дизайнер взрывной старт".
Люблю своё дело и развиваюсь в нём каждый день.
Мои гарантии:
1) Создам красивый, современный, адаптивный и удобный дизайн для вас и пользователя.
2) Буду всегда на связи (Не теряюсь)
3) Знаю, как облегчить работу верстальщику
4) Всегда довожу дело до конца
5) Соблюдаю сроки и работаю за справедливую цену
Немножко о моих интересах :
- Люблю музыку (Играю на Гитаре и Пианино)
- Занимаюсь "BodyBuilding" (Хожу в тренажёрный зал)
- Читаю книги. Любимая книга: Робин Шарма "Кто заплачет когда ты умрёшь?"
- Фанатею по Космосу и звёздам
- Люблю кататься на велосипеде
- И конечно же я "UI/UX Дизайнер"
Спасибо, что вы зашли в мой профиль. Пишите, буду рад сотрудничеству!
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