Специализированный таргетолог
Здравствуйте👋
♂️Меня зовут Артём, я специалист по настройке таргетированной рекламы, занимаюсь привлечением заявок из Facebook & Instagram
❗️Работаю на качество и рассматриваю долгосрочное сотрудничество🤝
Что входит:
✅ Анализ конкурентов
✅ Подбор ЦА
✅ Создание рекламных креативов
✅ Сегментирование целевой аудитории
✅ Настройка таргетировнной рекламы
✅ Предоставление отчётности о результатах работы.
Актуально ли для вас привлечение клиентов и повышение эффективности рекламных инвестиций? Если да, то пишите!)
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