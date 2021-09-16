Специализированный таргетолог

Здравствуйте👋

‍♂️Меня зовут Артём, я специалист по настройке таргетированной рекламы, занимаюсь привлечением заявок из Facebook & Instagram‍

❗️Работаю на качество и рассматриваю долгосрочное сотрудничество🤝

Что входит:

✅ Анализ конкурентов

✅ Подбор ЦА

✅ Создание рекламных креативов

✅ Сегментирование целевой аудитории

✅ Настройка таргетировнной рекламы

✅ Предоставление отчётности о результатах работы.

Актуально ли для вас привлечение клиентов и повышение эффективности рекламных инвестиций? Если да, то пишите!)