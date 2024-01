Привіт, я Артем! Звичайнісінкий хлопець, який хоче заробити гроші власними зусиллями.

Напарвлений більш по напрямкам копірайтинг, рерайтинг, транскрипціонування та переклад.(швидко друкую текст)!

Сподіваюсь на вашу зі мною співпрацю!

Привет, я Артем! Обычный парень, который хочет заработать деньги собственными усилиями.

Направлений больше по направлениям копирайтинг, рерайтинг, транскрипционирование и перевод (быстро печатаю текст)!

Надеюсь на ваше со мной сотрудничество!

Hi, I'm Artem! An ordinary guy who wants to make money on his own.

Made more in the areas of copywriting, rewriting, transcription and translation. (Quickly print text)!

I hope for your cooperation with me!