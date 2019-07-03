Artem_Dobrodeev

Качественный видеомонтаж специально для Вас!
Опыт работы 3 года.
Специализируюсь на видеомонтаже роликов для YouTube различных форматов и категорий.
Почему именно я? Потому что среди множества фрилансеров я предлагаю каждому своему клиенту:
- Честность и открытость;
- Своевременное выполнение – я не буду попусту тратить Ваше время;
- Критическое мышление и решение проблем;
- Я сделаю все возможное, чтобы Вы остались довольны моей работой.
Выполняю следующие виды работ:
- Качественный видеомонтаж / видеодизайн
- Моушн-графика / Инфографика
- Подбор подходящего музыкального сопровождения для роликов
- Монтаж аудио материала
- Обработка Фото / Видео / Аудио материалов
- Озвучка
- Видеопрезентация
- Создание субтитров
- Продвижение и оптимизация роликов на YouTube (SEO)