Artem_Dobrodeev

Качественный видеомонтаж специально для Вас!

Опыт работы 3 года.

Специализируюсь на видеомонтаже роликов для YouTube различных форматов и категорий.

Почему именно я? Потому что среди множества фрилансеров я предлагаю каждому своему клиенту:

- Честность и открытость;

- Своевременное выполнение – я не буду попусту тратить Ваше время;

- Критическое мышление и решение проблем;

- Я сделаю все возможное, чтобы Вы остались довольны моей работой.

Выполняю следующие виды работ:

- Качественный видеомонтаж / видеодизайн

- Моушн-графика / Инфографика

- Подбор подходящего музыкального сопровождения для роликов

- Монтаж аудио материала

- Обработка Фото / Видео / Аудио материалов

- Озвучка

- Видеопрезентация

- Создание субтитров

- Продвижение и оптимизация роликов на YouTube (SEO)