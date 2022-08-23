Юрист в сфере гражданского, корпоративного, коммерческого права, M&A

Юрист (российское право) со знанием английского языка (свободное владение) в области гражданского, корпоративного, коммерческого права, в области слияний и поглощений (M&A). Оказываю всестороннюю юридическую поддержку по различным вопросам, в том числе, из иных областей (антимонопольное законодательство, недвижимость, споры, законодательство в сфере защиты прав потребителей, трудовые вопросы и т.д.). Опыт работы в юридической сфере - 10 лет.