Специалист по РСЯ
Меня зовут Артем https://vk.com/id12866822. Яначинающий специалист в интернет - рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет - рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить
для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
У меня есть большой интерес , в качественнойнастройки рекламы для Вас, т.к. это поможет мне в дальнейшем создать портфолио,
в которое войдет Ваш отзыв о моей работе, а Вам создать дополнительный поток
клиентов для бизнеса. Считаю наше сотрудничество взаимовыгодным.
Жду от Вас ответа.
С уважением , Глотов А.С.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!