Специалист по РСЯ

Меня зовут Артем https://vk.com/id12866822. Яначинающий специалист в интернет - рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет - рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить

для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

У меня есть большой интерес , в качественнойнастройки рекламы для Вас, т.к. это поможет мне в дальнейшем создать портфолио,

в которое войдет Ваш отзыв о моей работе, а Вам создать дополнительный поток

клиентов для бизнеса. Считаю наше сотрудничество взаимовыгодным.

Жду от Вас ответа.

С уважением , Глотов А.С.